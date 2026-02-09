DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Roche-Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax

Deutschland Europa USA Asien

Die Stabilisierung des deutschen Leitindex dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen. Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 24.825 Zählern.

Auch der TecDAX zieht vorbörslich an und gewinnt 0,7 Prozent auf 3.644 Stellen. Am Donnerstag hatte der Dax mit fast 24.272 Punkten sein Jahrestief nur knapp gehalten. Letztlich konnte er aber auch die 50-Tage-Linie noch verteidigen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Weiteren Auftrieb gibt dem Dax die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen legen am Montag zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der EURO STOXX 50 0,4 Prozent im Plus bei 6.024 Einheiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen begaben sich vor dem Wochenende auf Rekordfahrt. Der Dow Jones war mit einem moderaten Gewinn gestartet und vergrößerte diesen anschließend deutlich. Schlussendlich ging er mit einem Kurssprung von 2,47 Prozent bei 50.115,67 Punkten aus der Sitzung.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einem freundlichen Start weiter und schloss letztlich 2,18 Prozent stärker bei 23.031,21 Zählern. Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien kam am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurück. Dies zeigte sich beim Dow Jones mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten. Neuerdings versuchen die Anleger stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Die Standardwerte, die im Dow stärker abgebildet sind, standen daher in den vergangenen Tagen besser da als die in den USA so bedeutenden Technologiewerte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken