Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Roche-Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax

aktualisiert 09.02.26 08:09 Uhr

Dauerkrisen kosten Deutschland fast 1.000 Milliarden Euro. Mercedes-Chef warnt vor politischem Rechtsruck.

Marktentwicklung


Die Stabilisierung des deutschen Leitindex dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 24.825 Zählern.
Auch der TecDAX zieht vorbörslich an und gewinnt 0,7 Prozent auf 3.644 Stellen.

Am Donnerstag hatte der Dax mit fast 24.272 Punkten sein Jahrestief nur knapp gehalten. Letztlich konnte er aber auch die 50-Tage-Linie noch verteidigen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Weiteren Auftrieb gibt dem Dax die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes.

Top Themen

Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi
News-Ticker

