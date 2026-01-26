DAX24.833 +0,5%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.160 -2,5%Euro1,1903 +0,7%Öl68,00 -0,2%Gold5.006 +0,9%
Zahlen im Fokus

Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

09.02.26 14:25 Uhr
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Spotify in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Spotify
360,50 EUR 8,35 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Spotify wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 27 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,52 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 4,52 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,04 EUR, gegenüber 6,13 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 17,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

Analysen zu Spotify

DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
