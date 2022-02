Aktie in diesem Artikel Spotify 144,45 EUR

-15,28% Charts

News

Analysen

Spotify 144,45 EUR -15,28% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Spotify von 280 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Ausblick der Schweden an. Für die Papiere erwartet er nun zunächst den Handel in einer Tradingrange./ag/mis