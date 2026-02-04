Erholung

Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind

06.02.26 16:30 Uhr

Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Freitag an der DAX-Spitze via XETRA um 2,33 Prozent auf 149,25 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent. Wer­bung Wer­bung Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an. /la FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Bloom Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bloom Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bloom Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG