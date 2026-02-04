DAX24.659 +0,7%Est505.983 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.801 +1,2%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1808 +0,2%Öl68,21 +1,3%Gold4.959 +3,8%
Erholung

Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind

06.02.26 16:30 Uhr
Siemens Energy: Bloom-Energy-Hype katapultiert Aktie an die DAX-Spitze | finanzen.net

Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt.

Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Freitag an der DAX-Spitze via XETRA um 2,33 Prozent auf 149,25 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.

Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an.

/la

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
26.01.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
