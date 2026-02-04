Siemens Energy-Aktie zieht an: Bloom-Energy verleiht Rückenwind
Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt.
Werte in diesem Artikel
Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Freitag an der DAX-Spitze via XETRA um 2,33 Prozent auf 149,25 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.
Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an.
/la
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Bloom Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bloom Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bloom Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bloom Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG