DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas22.921 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Londoner Epstein-Skandal: Durchsuchungen an zwei Adressen

06.02.26 17:34 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Polizei führt in Zusammenhang mit den Epstein-Ermittlungen gegen den früheren Wirtschaftsminister Peter Mandelson Durchsuchungen an zwei Adressen durch. Den Einsatz von spezialisierten Beamten bestätigte am Nachmittag ein Polizeisprecher. Er sprach laut Mitteilung von einem 72-jährigen Mann, gegen den wegen des Verdachts des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt ermittelt werde. Nach Medienberichten handelt es sich dabei um Mandelson.

Wer­bung

Die jüngst veröffentlichten Dokumente aus den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatten aufs Neue eine enge Freundschaft zwischen Mandelson und dem US-Unternehmer nahegelegt. E-Mail-Verläufe sollen zudem zeigen, dass Mandelson während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an Epstein weitergegeben hat. Der Politiker äußerte sich bislang nicht zu diesen Vorwürfen.

Premierminister Keir Starmer hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach von Mandelson distanziert. Dieser war im Februar 2025 zum britischen Botschafter in den USA ernannt worden. Starmer sagt, er habe zu diesem Zeitpunkt nichts von dem engen Verhältnis zwischen Mandelson und Epstein gewusst. Seinen Botschafterposten hatte Mandelson wegen des Epstein-Skandals bereits im vergangenen Jahr verloren, zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab./mj/DP/he