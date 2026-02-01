DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas22.926 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.956 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Nach Amazon-Bilanz: KI-Sorgen bleiben hartnäckig - DAX geht höher aus der Woche - Vorsicht oberstes Gebot

06.02.26 17:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX beendet die Woche im Plus - KI-Sorgen im Fokus | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt wurde am Freitag von Unsicherheit geprägt. Nach den gestern vorgelegten Amazon-Zahlen rücken KI und die damit einhergehenden Investitionen in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.721,5 PKT 230,4 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Mit einem kleinen Abschlag von 0,16 Prozent bei 24.452,15 Punkten ging der DAX in den Freitagshandel. Danach bewegte er sich weiter in einer engen Range um den Vortagesschlusskurs, mit Ausschlägen in beide Richtungen. Im Tagesverlauf konnte sich dann eine positive Tendenz durchsetzt. Schlussendlich beendete er den letzten Handelstag der Woche 0,94 Prozent stärker bei 24.721,46 Punkten.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Amazon-Zahlen und KI-Sorgen im Fokus

Im US-Handel zeigt sich mit dem kräftigen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über der bereits riesigen Zahl der Google-Mutter Alphabet vom Mittwoch.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz.

Wer­bung

Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, könnte es bald erste Bewegungen geben. Der Iran will heute nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:10DAX in KW 6: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:04ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an
17:57DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
17:48Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an
17:41Nach Amazon-Bilanz: KI-Sorgen bleiben hartnäckig - DAX geht höher aus der Woche - Vorsicht oberstes Gebot
17:41Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
17:00Eisbär-Season
17:00Eisbär-Season
mehr