Strategy-Aktie tiefer: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet
Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.
Werte in diesem Artikel
Strategy erzielte im vierten Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar bzw. 42,93 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im vierten Quartal 2024 bei 670,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust betrug im vierten Quartal 2025 12,6 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024.
Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.
Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.
Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 106,12 US-Dollar. Allerdings hatte die Aktie im regulären Handel bereits mehr als 17 Prozent an Wert verloren.
Redaktion finanzen.net
