Strategy-Aktie tiefer: Tiefrote Zahlen - Umsatz höher als erwartet

05.02.26 22:21 Uhr
NASDAQ-Titel Strategy-Aktie fällt: Bitcoin-Entwicklung beeinflusst Ergebnis stark - Erwartungen teils übertroffen | finanzen.net

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
89,42 EUR -18,88 EUR -17,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54.583,0038 EUR -7.455,5662 EUR -12,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.307,3716 USD -8.910,2907 USD -12,17%
Charts|News

Strategy erzielte im vierten Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar bzw. 42,93 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im vierten Quartal 2024 bei 670,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust betrug im vierten Quartal 2025 12,6 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024.

Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.

Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.

Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 106,12 US-Dollar. Allerdings hatte die Aktie im regulären Handel bereits mehr als 17 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.net

