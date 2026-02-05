Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanz voraus

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Toyota Motor-Bilanz.

Toyota Motor wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 67,65 JPY je Aktie gegenüber 165,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Toyota Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12.851,70 Milliarden JPY abgeschlossen haben - das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.391,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,72 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 274,92 JPY je Aktie, gegenüber 359,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 50.547,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 48.036,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net