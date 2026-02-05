DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.779 -11,7%Euro1,1779 ±-0,0%Öl67,55 -2,0%Gold4.781 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz voraus

Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.02.26 23:25 Uhr
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Toyota Motor-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Toyota Motor Corp.
19,90 EUR -0,20 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Toyota Motor wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Wer­bung

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 67,65 JPY je Aktie gegenüber 165,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Toyota Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12.851,70 Milliarden JPY abgeschlossen haben - das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.391,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,72 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 274,92 JPY je Aktie, gegenüber 359,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 50.547,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 48.036,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Toyota Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Toyota Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toyota Motor Corp.

DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.06.2012Toyota Motor neutralCredit Suisse Group
10.05.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
19.03.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
08.02.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
18.01.2012Toyota Motor haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
11.04.2011Toyota Motor sellCitigroup Corp.
19.02.2009Toyota Motor Finger wegAsia Investor
29.12.2008Toyota Motor für Einstieg zu frühEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toyota Motor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen