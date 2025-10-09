DAX24.628 +0,1%Est505.644 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,51 +0,7%Gold4.039 ±0,0%
Archion Group

Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse

09.10.25 11:05 Uhr
Archion-Aktie: Neues Lkw-Joint-Venture startet 2026 an der Börse | finanzen.net

Das japanische Lkw-Geschäft von Daimler Truck und Toyota mit den Marken Fuso und Hino soll ab April nächsten Jahres operativ von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group geführt werden.

Ziel sei eine integrierte Plattformstrategie mit einer Zusammenlegung der Entwicklungsabteilungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der beiden auch künftig genutzten Marken aus- und eine marktgerechte Modellpalette aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Nutzfahrzeugherstellers.

Man werde Möglichkeiten prüfen, wie die Plattformen für schwere, mittlere und leichte Nutzfahrzeuge synergetisch genutzt werden könnten, um Kostenvorteile zu realisieren und schnellere Produkteinführungen zu ermöglichen, erklärte Daimler Truck. Die Produktion soll an drei Standorten statt wie bisher fünf gebündelt werden.

Hino-Chef Satoshi Ogiso soll Chief Technology Officer von Archion die zukünftige Technologie-Roadmap der Gruppe entwickeln. Finanzchef soll Hetal Laligi werden, derzeit CFO von Mitsubishi Fuso Truck & Bus. CEO von Archion wird wie bereits bekannt Karl Deppen, derzeit Chef der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso.

Daimler Truck und Toyota hatten sich bereits im Juni auf die Grundzüge der Fusion geeinigt.

Die Konzerne wollen an einer neuen börsennotierten Holding Archion jeweils 25 Prozent der Anteile halten. Rund 50 Prozent des Unternehmens sollen also an Investoren gehen. Die Holding soll im April 2026 starten und in Tokio an der Börse notiert werden. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll 100 Prozent der Anteile an Mitsubishi Fuso und Hino halten.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Daimler Truck AG, FotograFFF / Shutterstock.com

