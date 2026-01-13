DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

59,85 EUR +0,22 EUR +0,37 %
Marktkap. 57,56 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

10:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,85 EUR 0,22 EUR 0,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Mercedes-Aktie zählt er jedoch nicht dazu, denn für die Stuttgarter lägen seine Jahresschätzungen unter dem Analystenkonsens./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
59,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
59,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Produktoffensive VW-Aktie höher: Tochter Audi rettet Bilanz mit starkem Schlussquartal 2025 VW-Aktie höher: Tochter Audi rettet Bilanz mit starkem Schlussquartal 2025
finanzen.net Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch ‘He even bragged about his Mercedes-Benz:’ I rejected two egotistical advisers. I managed my life savings and they tripled over 25 years. Did I do OK?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
