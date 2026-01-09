Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 15: Daimler Truck
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: Novartis
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 13: Microsoft
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 12: Adyen
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 10: Rheinmetall
Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: ASML
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1050 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: grenke
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Deutsche Bank
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: Infineon
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Redcare Pharmacy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Novo Nordisk
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Platz 3: TeamViewer
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TeamViewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 2: Volkswagen
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: BNP Paribas
Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 102 Euro angehoben. Zur Analyse
