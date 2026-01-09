Kaufempfehlungen KW 2

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

09.01.26 10:48 Uhr

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

