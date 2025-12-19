Tilray-Aktie stärker: Verluste reduziert - Umsatzerwartungen übertroffen
Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster großer Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.
Werte in diesem Artikel
Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray einen Verlust in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 0,99 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Experten hatten zuvor ein EPS von -0,21 US-Dollar prognostiziert.
Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)
Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Tilray konnte einen Umsatz von 217,51 Millionen US-Dollar generieren. Damit übertraf der Cannabis-Riese die Vorabschätzungen der Experten, die sich auf 211 Millionen US-Dollar beliefen. Im Vorjahresvergleich hatte Tilray 210,95 Millionen US-Dollar umgesetzt.
So bewegt sich die Tilray-Aktie
Die Tilray-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 6,54 Prozent höher bei 9,73 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Tilray Brands (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray Brands (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray Brands (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tilray Brands (ex Aphria) News
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com, Yellowj / Shutterstock.com