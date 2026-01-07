DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -7,3%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.649 -0,7%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,25 -0,2%Gold4.417 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte
Weltmarkt-Absatz und Strategien: Tesla vs. BYD - Welche Aktie ist für Anleger interessanter? Weltmarkt-Absatz und Strategien: Tesla vs. BYD - Welche Aktie ist für Anleger interessanter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Öl-Deal

Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte

08.01.26 07:05 Uhr
NYSE-Aktien Chevron und ExxonMobil: Öl gegen Waren: Neuer Deal zwischen USA und Venezuela | finanzen.net

Venezuela wird die Einnahmen aus seinen Öl-Geschäften mit den USA laut US-Präsident Donald Trump nur in US-Produkte investieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
132,80 EUR -1,50 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
101,66 EUR -2,38 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Ich wurde gerade darüber informiert, dass Venezuela mit den Einnahmen aus unserem neuen Öl-Deal AUSSCHLIESSLICH in den USA hergestellte Produkte kaufen wird", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Dazu gehörten unter anderem US-Agrarprodukte, Medikamente, medizinische Geräte und Ausrüstung zur Verbesserung des venezolanischen Stromnetzes und der Energieanlagen.

Wer­bung

Mit anderen Worten, Venezuela verpflichte sich, mit den USA als Hauptpartner Geschäfte zu machen, schrieb Trump weiter und bezeichnete dies als eine kluge Entscheidung und eine "sehr gute Sache" für die Menschen in Venezuela und den Vereinigten Staaten.

Die USA hatten zuvor angekündigt, den venezolanischen Öl-Verkauf "auf unbestimmte Zeit" in ihre Hand zu nehmen. Bereits am Dienstag hatte Trump gesagt, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel (je 159 Liter) an sanktioniertem Öl an die USA liefern. Er selbst werde die Einnahmen aus dem Verkauf des Öls kontrollieren - "zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten". Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA bestätigte Gespräche mit den USA über den Verkauf von Erdöl.

Am Mittwoch kündigte die US-Regierung eine Lockerung von Sanktionen gegen Venezuela an. Ziel sei es, den Transport und den Verkauf venezolanischen Öls auf dem Weltmarkt zu ermöglichen. Welche Sanktionen genau gelockert werden sollen und wann, ging aus der Ankündigung nicht hervor.

Wer­bung

Das Öl-Geschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Zuletzt war China der größte Abnehmer für venezolanisches Erdöl.

Die Aktien von Chevron und ExxonMobil zeigen sich am Donnerstag im NYSE-Handel nachbörslich etwas fester. Die Chevron-Aktie gewinnt zeitweise 0,32 Prozent auf 155,69 US-Dollar, während Papiere von ExxonMobil um 0,19 Prozent auf 118,71 US-Dollar steigen.

/hme/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chevron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chevron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chevron Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
23.10.2023Chevron OutperformRBC Capital Markets
04.10.2023Chevron NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
01.11.2024Chevron OutperformRBC Capital Markets
23.10.2023Chevron OutperformRBC Capital Markets
15.11.2021Chevron BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.10.2023Chevron NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2020Chevron NeutralUBS AG
12.02.2020Chevron HoldHSBC
29.08.2019Chevron HaltenIndependent Research GmbH
02.07.2018Chevron Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.07.2017Chevron UnderperformRBC Capital Markets
23.09.2015Chevron UnderperformMacquarie Research
09.09.2014Chevron UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
24.04.2007Chevron sellDeutsche Securities
05.02.2007Chevron sellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chevron Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen