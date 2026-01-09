So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
10.01.26 19:43 Uhr
Vor Jahren in Hedera investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,1187 USD -0,0015 USD -1,23%
Am 09.01.2025 lag der Kurs von Hedera bei 0,2691 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 371,67 HBAR-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 09.01.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,1201 USD 44,65 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,35 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com