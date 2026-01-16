DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.164 -0,2%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Rentables Hedera-Investment?

So viel Verlust hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

17.01.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1199 USD 0,0013 USD 1,08%
Hedera war gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 2.558,71 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 16.01.2026 gerechnet (0,1186 USD), wäre die Investition nun 303,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69,65 Prozent.

Bei 0,1051 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3558 USD.

Redaktion finanzen.net

