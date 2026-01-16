So viel Wert wäre mit einer Toncoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Krypto-Investition im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Toncoin gebracht.

Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,51 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,04 USD, da sich der Wert von Toncoin am 16.01.2026 auf 1,720 USD belief. Mit einer Performance von -50,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 18.01.2025 bei 5,288 USD.

Redaktion finanzen.net