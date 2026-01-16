Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,02 Prozent schwächer bei 95.077,74 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 95.098,52 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 40,7 Prozent.
Nach 74,80 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,06 Prozent auf 75,59 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.319,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.307,03 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,36 Prozent.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,24 Prozent auf 592,37 US-Dollar, nach 593,78 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ripple-Kurs um 0,37 Prozent auf 2,055 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,062 US-Dollar an der Tafel.
Nach 583,67 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagmittag um 0,30 Prozent auf 585,40 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Cardano-Kurs um 0,83 Prozent auf 0,3931 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3964 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2266 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2303 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3185 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,3172 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 944,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 947,19 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1378 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1372 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,01 Prozent auf 142,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 143,72 US-Dollar wert.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,05 Prozent auf 13,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,73 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagmittag hinzu. Um 0,13 Prozent auf 13,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 1,771 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,784 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
