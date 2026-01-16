DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.923 ±-0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

18.01.26 12:43 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Mittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
76.320,2155 CHF -11,5601 CHF -0,02%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
81.923,1421 EUR -12,4088 EUR -0,02%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
71.035,1552 GBP -10,7596 GBP -0,02%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.041.831,5329 JPY -2.278,3627 JPY -0,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.084,1147 USD -14,4022 USD -0,02%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.664,1913 CHF 9,7745 CHF 0,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.859,7786 EUR 10,4921 EUR 0,37%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.479,7000 GBP 9,0976 GBP 0,37%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
525.081,2734 JPY 1.926,4437 JPY 0,37%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.319,2027 USD 12,1777 USD 0,37%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
114,1457 CHF -1,2149 CHF -1,05%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
122,5256 EUR -1,3041 EUR -1,05%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
106,2413 GBP -1,1307 GBP -1,05%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.496,8019 JPY -239,4362 JPY -1,05%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
142,2093 USD -1,5136 USD -1,05%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
759,2080 CHF -1,0614 CHF -0,14%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
814,9441 EUR -1,1393 EUR -0,14%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
706,6340 GBP -0,9879 GBP -0,14%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
149.631,1217 JPY -209,1914 JPY -0,14%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
945,8651 USD -1,3224 USD -0,14%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6480 CHF -0,0075 CHF -0,45%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7689 EUR -0,0080 EUR -0,45%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5338 GBP -0,0070 GBP -0,45%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
324,7932 JPY -1,4725 JPY -0,45%
Charts|News

Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,02 Prozent schwächer bei 95.077,74 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 95.098,52 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 40,7 Prozent.

Nach 74,80 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,06 Prozent auf 75,59 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.319,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.307,03 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,36 Prozent.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,24 Prozent auf 592,37 US-Dollar, nach 593,78 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ripple-Kurs um 0,37 Prozent auf 2,055 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,062 US-Dollar an der Tafel.

Nach 583,67 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagmittag um 0,30 Prozent auf 585,40 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Cardano-Kurs um 0,83 Prozent auf 0,3931 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3964 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2266 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2303 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3185 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,3172 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,24 Prozent auf 944,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 947,19 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1378 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1372 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,01 Prozent auf 142,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 143,72 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,05 Prozent auf 13,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagmittag hinzu. Um 0,13 Prozent auf 13,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 1,771 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,784 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

