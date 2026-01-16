Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport im Fokus

DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,70 -2,6%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.356 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,61 -0,4%Gold4.598 -0,4%
Asiens Börsen in Rot -- HSBC im Fokus
16.01.26 07:54 Uhr

BAT schließt Fabrik in Südafrika wegen Schwarzmarkt-Boom. UBS: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA. KlöCo-Aktie: US-Übernahme durch Worthington im Milliarden-Wert.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex bewegte sich am Donnerstag letztlich aufwärts.

Der DAX eröffnete kaum verändert und behielt die stabile Tendenz nach einem leichten Rutsch unter die Nulllinie lange bei. Am späten Nachmittag kletterte er in die Gewinnzone. Dort beendet er den Handel mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 25.352,39 Punkten.
Der TecDAX befand sich lange auf Richtungssuche, nachdem er zur Startglocke marginal höher notierte. Er verabschiedet sich marginale 0,09 Prozent fester bei 3.772,56 Stellen in den Feierabend.

Nach dem leichten Rücksetzer zur Wochenmitte präsentierte sich das deutsche Börsenbarometer wieder eine Spur höher.Der DAX hatte am Mittwoch rund ein halbes Prozent nachgegeben, nachdem er tags zuvor mit 25.507 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Das Jahresplus liegt damit weiterhin bei rund vier Prozent. Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen, die Verluste verringerten sich jedoch nach Handelsschluss in Europa. Der marktbreite S&P 500 verteidigte dabei erfolgreich seine 21-Tage-Linie.

Die im Tagesverlauf von BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley vorgelegten Quartalsergebnisse fielen größtenteils besser aus, als von Analysten erwartet. Sowohl die Zahlen als auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten entpuppten sich nicht als Kurstreiber.

Nach bereits zinsdämpfenden US-Konjunktursignalen am Vortag bestätigten neue Daten die Einschätzung, dass kurzfristige Zinssenkungen unwahrscheinlich sind. Starke Stimmungsindizes aus New York und Philadelphia sowie sinkende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sprechen gegen eine baldige Lockerung, während der Markt bis Jahresende zwei kleinere Schritte einpreist.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
KlöCoTSMCChip-AktienQuantinuumAlphabetDroneShieldRivian

15.01.26DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
14.01.26DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
13.01.26Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
12.01.26DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street letztlich höher -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
09.01.26US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
