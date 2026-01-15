DAX25.289 -0,3%Est506.019 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,85 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.181 -0,2%Euro1,1618 +0,1%Öl64,70 +1,3%Gold4.605 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Zulassungen erhalten

Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea

16.01.26 12:59 Uhr
Bayer-Aktie dennoch schwächer: EU-Zulassung für Eylea 8 mg bei dritter Indikation erhalten | finanzen.net

Bayer bekommt für sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Version (8mg) die Zulassung für eine dritte Indikation in der Europäischen Union.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
41,94 EUR 0,04 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Brüssel gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharmakonzern in Berlin mitteilte.

Wer­bung

Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. Laut zulassungsrelevanter Studie benötigten 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit ein zuletzt zugewiesenes verlängertes Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.

Die Bayer-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,62 Prozent im Minus bei 41,84 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:21Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen