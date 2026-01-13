DAX24.987 -1,2%Est505.938 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX tiefrot -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro

19.01.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,81 EUR -0,14 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf BBVA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BBVA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
09:46BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
18.11.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:46BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
18.11.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen