ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BBVA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BBVA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent