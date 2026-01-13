DAX 24.979 -1,3%ESt50 5.932 -1,6%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.990 -0,8%Euro 1,1619 +0,3%Öl 63,39 -1,3%Gold 4.669 +1,6%
BBVA Aktie

BBVA Aktien-Sparplan
20,68 EUR -0,27 EUR -1,29 %
XETRA
19,09 CHF -0,37 CHF -1,89 %
BRX
Marktkap. 119,41 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

09:46 Uhr
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,90 €		 Abst. Kursziel*:
12,44%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
20,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

