DAX 24.539 -0,3%ESt50 5.969 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1605 -6,3%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.215 -2,9%Euro 1,1799 -0,1%Öl 68,48 -0,7%Gold 4.905 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Elmos Semiconductor-Aktie fester: Mehr Dividende für Anleger - Aktienrückkaufprogramm im Blick Elmos Semiconductor-Aktie fester: Mehr Dividende für Anleger - Aktienrückkaufprogramm im Blick
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr eingebracht TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
20,69 EUR -1,12 EUR -5,14 %
STU
19,00 CHF -1,13 CHF -5,60 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,57 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

RBC Capital Markets

BBVA Sector Perform

09:16 Uhr
BBVA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,69 EUR -1,12 EUR -5,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Spanier malten weiter dasselbe Bild, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach Zahlen. Der Fokus in der Telefonkonferenz dürfte auf der Kostenentwicklung im Heimatmarkt liegen. Denn diesbezüglich liege der Ausblick deutlich höher als erwartet./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Sector Perform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,75 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
-6,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,54%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

09:16 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 BBVA Overweight Barclays Capital
19.01.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

dpa-afx Zahlen vorgelegt BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of €10.5 Billion in 2025 and Will Distribute a Dividend of More Than €5.2 Billion
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Shows Solid Performance, Reports Robust 2025 Earnings
Benzinga Looking Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The TJX and TE Connectivity
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Launches New Video Series: ‘Let’s Talk Investing’
Zacks BBVA vs. NABZY: Which Stock Is the Better Value Option?
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Assurant and Host Hotels & Resorts
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila: “BBVA Will Have €49 Billion in Top-Quality Capital in the New Strategic Cycle”
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen