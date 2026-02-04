Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 47,07 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,04 €
|Abst. Kursziel*:
27,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,52%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09:16
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG