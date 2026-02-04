RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST

