DAX24.489 -0,5%Est505.958 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.737 -2,1%Euro1,1789 -0,1%Öl68,65 -0,4%Gold4.880 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX rutscht ins Minus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick - EZB-Entscheid voraus

05.02.26 10:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Abwärtsdrall - EZB-Entscheid voraus | finanzen.net

Am Donnerstag schlägt der DAX abermals den Weg nach unten ein. Im Fokus steht die sich fortsetzende Bilanzsaison in Deutschland sowie der Zinsentscheid der EZB.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.501,8 PKT -101,3 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Der DAX verbuchte zur Startglocke einen Aufschlag von 0,02 Prozent auf 24.607,47 Punkte. Danach hielt er sich zunächst an der Nulllinie, fällt inzwischen aber in den roten Bereich.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wartestellung

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer DAX-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen aber klar geworden, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand.

Alphabet-Zahlen und Bilanzsaison im Fokus

Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte. Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Zahlen von Aurubis, RATIONAL und Siemens Healthineers zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Wer­bung

Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, gibt es am Donnerstag keine großen Fortschritte zu berichten. Der Iran will an diesem Freitag nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen. Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag weitergehen.

EZB-Entscheid am Nachmittag

Die jüngsten Beschlüsse des EZB-Rats zu den Leitzinsen und den anderen Instrumenten der EZB werden heute um 14:15 Uhr MEZ veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com