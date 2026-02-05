OTS: Nordzucker AG / Strategische Transformation: Nordzucker beendet ...

Strategische Transformation: Nordzucker beendet Zuckerproduktion in

der Slowakei - Weiterbetrieb des Standorts als Vertriebs- und

Logistikzentrum (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzucker stellt die Zuckerproduktion im slowakischen

Trencianská Teplá nach der Kampagne 2025/26 ein und richtet den Standort als

Vertriebs- und Logistikzentrum neu aus. Mit dieser strategischen Entscheidung

stärkt das Unternehmen die Versorgungssicherheit in Südosteuropa und passt seine

Produktionsstruktur an ein herausforderndes Marktumfeld an.

Herausfordernde Bedingungen am Standort Trencianská Teplá

Die Analyse der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass sich die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen für die Zuckerherstellung am Standort Trencianská Teplá

zunehmend verschlechtert haben. Klimatische Herausforderungen,

Schädlingsaufkommen und Pflanzenkrankheiten, höhere Produktionskosten sowie ein

Rückgang sowohl der verfügbaren Rübenmengen als auch der Rübenqualität führten

zu einer fortlaufend sinkenden Profitabilität. Wachsende Anforderungen zur

Dekarbonisierung der Zuckerproduktion sowie begrenzte Möglichkeiten der

Effizienzsteigerung verschärften diese Entwicklung.

Konsequente Umsetzung der Strategie Fields for Growth - Intensivierung

bestehender Exzellenzprogramme

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung Fields for Growth verfolgt Nordzucker

das Ziel, den Konzern in einem volatilen Marktumfeld langfristig profitabel

aufzustellen, die Kostenstrukturen weiter zu optimieren und die

Wirtschaftlichkeit aller Standorte in Europa zu bewerten. "Wir treffen diese

Entscheidung mit Blick nach vorn und aus Verantwortung für die langfristige

Stabilität und Profitabilität unseres Unternehmens", betont Lars Gorissen, Chief

Executive Officer der Nordzucker AG. Angesichts der Lage am Zuckermarkt mit

Überkapazitäten und geringen Margen hat Nordzucker bereits 2025 ein umfassendes

Maßnahmenpaket gestartet und dieses 2026 noch ergänzt. So will das Unternehmen

aus eigener Kraft die Profitabilität langfristig sichern.

"Mit Blick auf den Markt gilt es, unsere Werkstruktur fortlaufend zu optimieren.

So haben wir die Zuckerproduktion in Schweden auf das Werk Örtofta konzentriert

und die Flüssigzuckerproduktion in Deutschland am Standort Nordstemmen gebündelt

mit dem Ziel, uns an Marktherausforderungen anzupassen und unsere Effizienz zu

steigern. Die Transformation unseres Standorts TrenÄianská Teplá ist ein

weiterer Schritt, um unsere europäische Produktions- und Logistikstruktur

zukunftsfähig auszurichten", erklärt Alexander Godow, Chief Operating Officer

der Nordzucker AG.

Nordzucker

Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus

Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen

Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und

flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,

Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2024/25

erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Mit der

überarbeiteten Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte:

Zum einen ist dies die Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts

mit Investitionen in Nachhaltigkeit und einer Optimierung der Kostenstruktur.

Zum anderen strebt Nordzucker weitere Diversifizierung im Rahmen des geplanten

Wachstums außerhalb des EU-Zuckermarkts an. Nordzucker setzt sich für

Nachhaltigkeit ein, vom Landwirt bis zum Verbraucher, und macht Nachhaltigkeit

zu einem integralen Bestandteil des Unternehmens. Nordzucker legt in der

Verarbeitung und in der Wertschöpfungskette Wert auf regionalen Anbau, mit

kurzen Transportwegen, unter höchsten Qualitäts- und Sozialstandards und mit

vollständiger Verwertung der Ackerfrüchte. Ziel ist es, bis spätestens 2050 die

gesamte Produktion in den Werken CO2-neutral zu gestalten. Hochwertige Produkte

und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und kontinuierliche Verbesserungen

sind die treibende Kraft hinter einem engagierten und internationalen Team von

rund 4.100 Mitarbeitern an 19 europäischen und australischen Standorten.

http://www.nordzucker.com

Presseinformation als PDF

(https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/news/)

Press Release as PDF (https://www.nordzucker.com/en/download-categories/news/)

Pressekontakt:

Nicole Dinter

Head of Communication & Public Affairs

Nordzucker Group

_____________________________________________________________________

Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 158

mailto:nicole.dinter@nordzucker.com

https://www.nordzucker.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes Juister

Vorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)

Alexander Bott | Alexander Godow

Sitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936

