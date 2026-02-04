DAX24.428 -0,7%Est505.921 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 -4,2%Nas22.766 -0,6%Bitcoin59.786 -3,6%Euro1,1805 ±-0,0%Öl67,67 -1,9%Gold4.858 -2,1%
Bilanz vorgelegt

Arm-Aktie mit Gewinnen: Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

05.02.26 15:43 Uhr
Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblicke in die Geschäftsenwicklung des jüngsten Jahresviertels gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
89,00 EUR -0,40 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.

Wer­bung

Der Umsatz von Arm belief sich im Berichtszeitraum auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 983 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar vorhergesagt hatten.

Die Arm-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 0,89 Prozent auf 105,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

