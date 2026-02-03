DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,77 +1,4%Gold4.964 +0,4%
Quartals- und Jahresbilanz

Alphabet-Aktie freundlich: Google-Mutter verzeichnet höheren Gewinn als erwartet

04.02.26 22:10 Uhr
Alphabet-Aktie an der NASDAQ fester: Google-Mutter steigert Gewinn und Umsatz | finanzen.net

Für Alphabet-Anleger wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend: Die Google-Mutter hat Zahlen für das vergangene Jahresviertel und das Gesamtjahr vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
282,20 EUR -5,10 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Google-Mutter Alphabet hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie übertroffen. Sie meldete ein EPS in Höhe von 2,82 US-Dollar, die Expertenprognosen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 2,63 US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,15 US-Dollar verbucht.

Den Quartalsumsatz gab der Tech-Riese mit 113,83 Milliarden US-Dollar an. Die Analysten waren im Vorfeld durchschnittlich von 111,32 Milliarden US-Dollar ausgegangen, nach einem Umsatz von 96,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Konzern, zu dem auch der Robotaxi-Dienst Waymo gehört, einen Gewinn von 10,81 US-Dollar je Aktie. Hier hatten sich die Schätzungen auf 10,63 US-Dollar je Aktie belaufen. Im Fiskaljahr zuvor hatte Alphabet 8,04 US-Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaftet. Den Jahresumsatz hatten die Experten im Schnitt auf 400,26 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte die Google-Mutter aber 402,84 Milliarden US-Dollar um - nach 349,81 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 0,4 Prozent aufwärts auf 334,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
12.12.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen