RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

