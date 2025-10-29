DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Alphabet A (ex Google) Aktie

Marktkap. 2,86 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
Alphabet A (ex Google)
244,00 EUR -3,50 EUR -1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 274,57		 Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 284,30		 Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

