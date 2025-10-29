Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 2,86 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 315,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 274,57
|Abst. Kursziel*:
14,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 284,30
|Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 293,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
