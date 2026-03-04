DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.434 -1,2%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.555 -1,1%Bitcoin 61.486 -1,5%Euro 1,1586 -0,4%Öl 85,20 +3,2%Gold 5.077 -1,2%
Aktien von SAP, Zalando & Co.: Internet-Werte steigen nach abgeklungener KI-Skepsis Aktien von SAP, Zalando & Co.: Internet-Werte steigen nach abgeklungener KI-Skepsis
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
adidas Aktie

Marktkap. 26,28 Mrd. EUR

KGV 22,53
Bernstein Research

adidas Outperform

19:46 Uhr
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr starkes Jahr hinter sich, jedoch mit der Prognose für 2026 Befürchtungen über eine Abschwächung der Nachfrage ausgelöst, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hält die Prognose jedoch für konservativ. Angesichts der externen Unsicherheit und der Portfolio-Umstrukturierungen erwartet sie jedoch vorerst keine Erholung des Kurses./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
145,00 €		 Abst. Kursziel*:
75,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
145,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,74%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

