adidas Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 22,53
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr starkes Jahr hinter sich, jedoch mit der Prognose für 2026 Befürchtungen über eine Abschwächung der Nachfrage ausgelöst, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hält die Prognose jedoch für konservativ. Angesichts der externen Unsicherheit und der Portfolio-Umstrukturierungen erwartet sie jedoch vorerst keine Erholung des Kurses./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
145,00 €
|Abst. Kursziel*:
75,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
145,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,74%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|19:46
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|19:46
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|19:46
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital