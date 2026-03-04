DAX24.219 +0,1%Est505.871 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.832 +0,6%Euro1,1619 -0,1%Öl83,67 +1,3%Gold5.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie auf dem Prüfstand

Sector Perform für adidas-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

05.03.26 13:58 Uhr
adidas-Aktie im Rampenlicht: RBC Capital Markets gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Die adidas-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
147,25 EUR 5,80 EUR 4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Damit sieht er eine sauberere Basis für den Sportartikelkonzern.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 147,95 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8,14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 624.788 adidas-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 12,5 Prozent. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
14:01adidas BuyUBS AG
13:56adidas Sector PerformRBC Capital Markets
09:31adidas BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14:01adidas BuyUBS AG
09:31adidas BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:56adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen