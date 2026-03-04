Aktie auf dem Prüfstand

Die adidas-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Damit sieht er eine sauberere Basis für den Sportartikelkonzern.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 147,95 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8,14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 624.788 adidas-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 12,5 Prozent. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.

