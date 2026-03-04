adidas Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 22,53
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 256 auf 219 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Latte liege nach dem Geschäftsbericht des Sportartikelherstellers nun deutlich niedriger, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Er passte seine Ergebnisprognose an die Währungsentwicklung an und ist etwas vorsichtiger hinsichtlich der Bruttomargen. Teilweise kompensiert werde dies durch den Aktienrückkauf. Den Jahresstart habe das Management in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
219,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,25 €
|Abst. Kursziel*:
48,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
148,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,97%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
