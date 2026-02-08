DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
153,90 EUR +1,50 EUR +0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,29 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Barclays Capital

adidas Equal Weight

08:11 Uhr
adidas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
adidas
153,90 EUR 1,50 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihrem Bewertungsmodell vor der Jahresbilanz Anfang März am Sonntag noch einen Feinschliff. Ihre Ergebnisprognose für 2026 hob sie aufgrund der angekündigten Aktienrückkäufe um 6 Prozent an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Equal Weight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
153,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
153,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:11 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Aktie unter der Lupe So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag tiefer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
Business Times Adidas plans 1-billion-euro share buyback after profits jump
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports record revenues in 2025 and launches share buyback
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks NIKE vs. adidas: Which Athleticwear Stock is Poised for Growth?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, adidas and lululemon athletica
Financial Times Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen