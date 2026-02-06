DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.964 +2,3%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Aktie unter der Lupe

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

08.02.26 13:09 Uhr
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein | finanzen.net

Die jüngsten Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152,55 EUR 0,65 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wurde im Januar 2026 von 15 Analysten analysiert.

10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,87 EUR beziffert, während der aktuelle adidas-Kurs an der Börse XETRA bei 149,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital190,00 EUR27,3930.01.2026
DZ BANK--30.01.2026
Warburg Research255,00 EUR70,9730.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.180,00 EUR20,6830.01.2026
Deutsche Bank AG230,00 EUR54,2130.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6430.01.2026
Jefferies & Company Inc.220,00 EUR47,5030.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0330.01.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR7,2729.01.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR7,2723.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.180,00 EUR20,6822.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0321.01.2026
RBC Capital Markets190,00 EUR27,3921.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6416.01.2026
UBS AG256,00 EUR71,6415.01.2026
Bernstein Research270,00 EUR81,0306.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas KaufenDZ BANK
30.01.2026adidas BuyWarburg Research
30.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026adidas KaufenDZ BANK
30.01.2026adidas BuyWarburg Research
30.01.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026adidas BuyUBS AG
30.01.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
