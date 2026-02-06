So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

Aktie unter der Lupe

Die jüngsten Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im Überblick.

Die adidas-Aktie wurde im Januar 2026 von 15 Analysten analysiert.

10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,87 EUR beziffert, während der aktuelle adidas-Kurs an der Börse XETRA bei 149,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 190,00 EUR 27,39 30.01.2026 DZ BANK - - 30.01.2026 Warburg Research 255,00 EUR 70,97 30.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 180,00 EUR 20,68 30.01.2026 Deutsche Bank AG 230,00 EUR 54,21 30.01.2026 UBS AG 256,00 EUR 71,64 30.01.2026 Jefferies & Company Inc. 220,00 EUR 47,50 30.01.2026 Bernstein Research 270,00 EUR 81,03 30.01.2026 RBC Capital Markets 160,00 EUR 7,27 29.01.2026 RBC Capital Markets 160,00 EUR 7,27 23.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 180,00 EUR 20,68 22.01.2026 Bernstein Research 270,00 EUR 81,03 21.01.2026 RBC Capital Markets 190,00 EUR 27,39 21.01.2026 UBS AG 256,00 EUR 71,64 16.01.2026 UBS AG 256,00 EUR 71,64 15.01.2026 Bernstein Research 270,00 EUR 81,03 06.01.2026

