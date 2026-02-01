DAX24.665 +0,5%Est505.957 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 -8,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.615 +1,1%Euro1,1862 +0,1%Öl65,92 -6,8%Gold4.765 -2,1%
Podcast

Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen

02.02.26 12:35 Uhr
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den weiteren Abverkauf bei Gold und Silber und die Hintergründe. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

