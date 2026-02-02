DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise, Gold- und Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte den neuen Börsenmonat mit Verlusten begrüßen. So eröffnete der DAX hatte am Freitag noch 0,94 Prozent fester bei 24.538,81 Indexpunkten geschlossen.

Der TecDAX präsentierte sich vor dem Wochenende ebenfalls deutlich stärker, nachdem er tiefer gestartet ist. Sein Schlussstand: 3.613,85 Punkte (+1,03%). Auch im Februar könnte es am deutschen Aktienmarkt volatil weitergehen. "Schwankungen nehmen zu, Richtungsentscheidungen fallen härter aus", stellten die Experten von Index Radar fest. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten. Der neue Monat startet neben wichtigen Konjunkturdaten wie dem US-Arbeitsmarktbericht auch mit der nächsten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem geht die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Saisonal gesehen habe der Januar die Erwartungen verfehlt, kommentierte IG-Chefmarktanalyst Christian Henke. Der nun beginnende Februar gehöre traditionell nicht zu den besten Börsenmonaten. "Charttechnisch betrachtet ist von der Herrlichkeit von Anfang dieses Jahres nicht mehr viel übriggeblieben", so Henke. Unter anderem geopolitische Konflikte sorgen bei den Anlegern noch immer für Nervosität. "Die Augen der Investoren sind fest auf den Nahen Osten gerichtet", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades angesichts der angespannten Situation im Iran. In diesem Umfeld würden selbst kleine Enttäuschungen in den Quartalsbilanzen der Unternehmen gnadenlos bestraft. Damit dürfte die Messlatte für die DAX-Konzerne auch in der neuen Woche hoch liegen.





Die europäischen Börsen dürften mit Verlusten starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Freitg noch mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 5.938,10 Zählern geschlossen. Europas Börsen dürften angesichts negativer internationaler Vorgaben mit kräftigen Abschlägen in den Handel am Montag starten. Im Fokus stehen die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten. Nicht nur Gold und Silber geben nach dem Crash am Freitag weiter nach, auch der Ölpreis kommt deutlich zurück. Hauptauslöser für die Korrektur ist die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell als Präsident der US-Notenbank ab Mai. Er gilt zwar als Anhänger niedrigerer Leitzinsen und die Märkte haben bereits etwas stärkere Senkungsfantasien eingepreist. "Wegen seiner glaubwürdigen Vita als renommierter Kapitalmarktprofi dürfte er (aber) nicht automatisch Forderungen der Regierung nachgeben. Wer glaubt, dass nun in den USA ein Zinssenkungsmarathon ansteht, täuscht sich", so die DZ Bank. Warsh gilt als der falkenhafteste aller zuvor gehandelten Fed-Kandidaten, seine Nominierung hat die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt. Heftige Kursverluste bei Technologieaktien in Asien, vor allem in Seoul, könnten derweil auch den europäischen Sektor nach unten reißen. Ursächlich sei die wiedererwachte Angst vor einer KI-Blase.





Vor dem Wochenende dominierten die Bären an den US-Börsen. So eröffnete der Dow Jones die Sitzung etwas tiefer und verharrte auch im Verlauf im Minus. er verabschiedete sich schließlich 0,36 Prozent schwächer bei 48.892,47 Punkten ins Wochenende.

Deutlich schwächer zeigte sich der NASDAQ Composite, nachdem er zum Handelsstart bereits nachgegeben hatte. Letztlich verlor er 0,94 Prozent auf 23.461,82 Zähler. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell nominiert, was an den Märkten weitgehend erwartet worden war. Warsh war bereits in Trumps erster Amtszeit im Gespräch und hatte sich zuletzt für niedrigere Zinsen ausgesprochen, gilt laut SEB-Volkswirt Johan Javeus aus früheren Jahren jedoch als Inflationsfalke. Zudem herrschte Vorsicht angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der Sorge vor einer militärischen Eskalation. Das hohe geopolitische Schlagzeilenrisiko dämpfte die Risikobereitschaft am Aktienmarkt. Zudem richteten sich die Blicke auf die US-Erzeugerpreise sowie den Chicago-Einkaufsmanagerindex.