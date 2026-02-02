DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -2,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Heute im Fokus

DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise, Gold- und Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus

aktualisiert 02.02.26 08:10 Uhr

BayWa-Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären. Nestlé: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen. SpaceX erschwert Moskaus Zugang zu Starlink. Einigung erzielt: Gewerkschaft meldet Durchbruch für MAN-Werk in Salzgitter. Lufthansa: Neue Kreditkarte für Stammkunden sorgen für Ärger. Danone: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte den neuen Börsenmonat mit Verlusten begrüßen.

So eröffnete der DAX hatte am Freitag noch 0,94 Prozent fester bei 24.538,81 Indexpunkten geschlossen.
Der TecDAX präsentierte sich vor dem Wochenende ebenfalls deutlich stärker, nachdem er tiefer gestartet ist. Sein Schlussstand: 3.613,85 Punkte (+1,03%).

Auch im Februar könnte es am deutschen Aktienmarkt volatil weitergehen. "Schwankungen nehmen zu, Richtungsentscheidungen fallen härter aus", stellten die Experten von Index Radar fest. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten. Der neue Monat startet neben wichtigen Konjunkturdaten wie dem US-Arbeitsmarktbericht auch mit der nächsten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem geht die Berichtssaison der Unternehmen weiter.

Saisonal gesehen habe der Januar die Erwartungen verfehlt, kommentierte IG-Chefmarktanalyst Christian Henke. Der nun beginnende Februar gehöre traditionell nicht zu den besten Börsenmonaten. "Charttechnisch betrachtet ist von der Herrlichkeit von Anfang dieses Jahres nicht mehr viel übriggeblieben", so Henke.

Unter anderem geopolitische Konflikte sorgen bei den Anlegern noch immer für Nervosität. "Die Augen der Investoren sind fest auf den Nahen Osten gerichtet", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades angesichts der angespannten Situation im Iran. In diesem Umfeld würden selbst kleine Enttäuschungen in den Quartalsbilanzen der Unternehmen gnadenlos bestraft. Damit dürfte die Messlatte für die DAX-Konzerne auch in der neuen Woche hoch liegen.

Top Themen

Kursrutsch setzt sich fort: Bitcoin, Ethereum und Co. zum Wochenstart teils zweistellig tiefer
KryptowährungenÖlpreiseGoldpreis

News-Ticker

Börsenchronik

