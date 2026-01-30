Analysen

Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.01.26 22:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.

29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht. 29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein. Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 835,00 USD 16,54 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 1.000,00 USD 39,57 29.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 825,00 USD 15,14 29.01.2026 UBS AG 830,00 USD 15,84 29.01.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 13,05 29.01.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 13,05 26.01.2026 Jefferies & Company Inc. 910,00 USD 27,01 22.01.2026 UBS AG 830,00 USD 15,84 20.01.2026 Redaktion finanzen.net

