Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.
29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.
29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|835,00 USD
|16,54
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.000,00 USD
|39,57
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|825,00 USD
|15,14
|29.01.2026
|UBS AG
|830,00 USD
|15,84
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|13,05
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|13,05
|26.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|910,00 USD
|27,01
|22.01.2026
|UBS AG
|830,00 USD
|15,84
|20.01.2026
