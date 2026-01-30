DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.812 -7,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.01.26 22:30 Uhr
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
604,40 EUR -11,40 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.

29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.835,00 USD16,5429.01.2026
Jefferies & Company Inc.1.000,00 USD39,5729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.825,00 USD15,1429.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8429.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0529.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0526.01.2026
Jefferies & Company Inc.910,00 USD27,0122.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8420.01.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

