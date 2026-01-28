DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,34 -2,6%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

600,60 EUR +39,60 EUR +7,06 %
STU
714,73 USD +45,98 USD +6,88 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,42 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
UBS AG

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

08:26 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 830 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der avisierte Umsatz im ersten Quartal liege - gemessen am Mittelpunkt der vom Unternehmen gegebenen Spanne - über den Erwartungen, schrieb Stephen Ju am Mittwochabend. Die Ausgabenprognose des Internetkonzerns liege aber ebenfalls über dem, was bisher signalisiert worden sei./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 830,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 668,73		 Abst. Kursziel*:
24,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 714,73		 Abst. Kursziel aktuell:
16,13%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 837,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

