Marktkap. 48,28 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Neutral

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,06 €		 Abst. Kursziel*:
-10,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,24%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

