E.ON Aktie
Marktkap. 48,28 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen. Dies gelte auch für den Ausblick bis 2030./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,45 €
|Abst. Kursziel*:
-18,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
19,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,57%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
