E.ON Aktie
Marktkap. 48,28 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht des Energiekonzerns. Auch der Ausblick liege nahe am Konsens. Nach dem guten Lauf der Aktien könnten sie allerdings etwas schwächeln./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
19,17 €
|Abst. Kursziel*:
-16,54%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
19,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,34%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
