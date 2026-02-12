DAX 25.097 +0,4%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,5300 +4,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.566 +2,2%Euro 1,1782 +0,1%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.185 +0,8%
E.ON Aktie

19,13 EUR +0,27 EUR +1,41 %
STU
Marktkap. 48,28 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Barclays Capital

EON SE Equal Weight

11:01 Uhr
EON SE Equal Weight
E.ON SE
19,13 EUR 0,27 EUR 1,41%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht des Energiekonzerns. Auch der Ausblick liege nahe am Konsens. Nach dem guten Lauf der Aktien könnten sie allerdings etwas schwächeln./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
19,17 €		 Abst. Kursziel*:
-16,54%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
19,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,34%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

11:16 E.ON Neutral UBS AG
11:01 E.ON Equal Weight Barclays Capital
09:26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:21 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

