Top News
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
HELLA Aktie

HELLA Aktien-Sparplan
83,30 EUR -0,10 EUR -0,12 %
STU
Marktkap. 9,17 Mrd. EUR

KGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
Deutsche Bank AG

HELLA GmbHCo Hold

12:06 Uhr
HELLA GmbHCo Hold
HELLA GmbH & Co. KGaA
83,30 EUR -0,10 EUR -0,12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi nahm in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Anpassungen an die Zahlen des Autozulieferers und den Kapitalmarkttag der Mutter Forvia vor./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hella

Zusammenfassung: HELLA Hold

Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,00 €		 Abst. Kursziel*:
-15,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

12:06 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Konzernumbau belastet Forvia-Aktie legt trotz Milliardenverlust zu - HELLA-Mutter will Marge steigern Forvia-Aktie legt trotz Milliardenverlust zu - HELLA-Mutter will Marge steigern
dpa-afx HELLA-Aktie unbewegt: Marktumfeld bleibt für herausfordernd - Forvia-Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Autozulieferer Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: Vorläufige Ergebnisse Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz stabil und verbessert Profitabilität sowie Netto Cashflow deutlich
Dow Jones Hella rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Marge
EQS Group EQS-News: Vorläufige Ergebnisse Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz stabil und verbessert Profitabilität sowie Netto Cashflow deutlich
finanzen.net MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: Preliminary results fiscal year 2025: FORVIA HELLA maintains stable sales and significantly improves profitability and net cash flow
EQS Group EQS-News: Preliminary results fiscal year 2025: FORVIA HELLA maintains stable sales and significantly improves profitability and net cash flow
EQS Group EQS-News: Dr. Peter Laier to become new FORVIA HELLA’s Chief Executive Officer
EQS Group EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Appointment of Professor Peter Laier as the new Chairman of the Management Board
EQS Group EQS-News: FORVIA HELLA presents nine-month results 2025: Sales and profitability at previous year’s level
EQS Group EQS-News: Third quarter 2025: FORVIA HELLA keeps sales stable at previous year’s level
EQS Group EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: FORVIA HELLA presents half-year results for 2025: Sales at previous year's level, largely stable earnings development; outlook is confirmed
