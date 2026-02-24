HELLA Aktie
Marktkap. 9,17 Mrd. EURKGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN A13SX2
ISIN DE000A13SX22
Symbol HLKHF
HELLA GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi nahm in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Anpassungen an die Zahlen des Autozulieferers und den Kapitalmarkttag der Mutter Forvia vor./ag/bek
