Renault Aktie

30,76 EUR +0,77 EUR +2,57 %
STU
28,30 CHF +0,89 CHF +3,24 %
BRX
Marktkap. 8,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

UBS AG

Renault Sell

12:46 Uhr
Renault Sell
Renault S.A.
30,76 EUR 0,77 EUR 2,57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne geht nicht davon aus, dass eine wohl positive Umsatzüberraschung auch zu einer Verbesserung des Automarge der Franzosen geführt hat, wie er am Freitag schrieb. In Zeiten schrumpfender Profitabilität performten Autowerte allerdings nicht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Sell

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
30,24 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
30,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,97%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

12:46 Renault Sell UBS AG
24.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Renault Sell UBS AG
23.04.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

dpa-afx ROUNDUP 2: Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia - Aktie gibt nach
dpa-afx Renault-Aktie steigt: Umsatz steigt trotz Schwäche bei Dacia
dpa-afx ROUNDUP: Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia - Aktie legt zu
dpa-afx KORREKTUR/Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 3 Jahren verloren
Korea Times Renault Korea’s Filante offers smart, comfortable driving
Deutsche Welle France's Renault slashes engineer jobs amid pressure from Chinese carmakers
Deutsche Welle France's Renault slashes engineer jobs amid pressure from Chinese carmakers
