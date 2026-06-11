Inditex Aktie
Marktkap. 174,33 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,06 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,37%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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