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Inditex Aktie

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57,08 EUR +0,80 EUR +1,42 %
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Marktkap. 174,33 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
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RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:11 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
57,08 EUR 0,80 EUR 1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,06 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,37%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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