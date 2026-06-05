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ISIN ES0148396007

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Symbol IDEXF

UBS AG

Inditex Buy

13:01 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,56 EUR -0,10 EUR -0,18%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier seien der größte Modehändler der Welt, aber mit lediglich zwei Prozent Marktanteil weit weg von saturiert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag. Inditex hänge die Branche strukturell ab. Die Marke Zara sei seit Langem die klare Wachstumsmaschine, sie habe aber immer noch weiße Flecken. Das weitere Markenportfolio sei auf eine andere Klientel ausgerichtet und sei klar unterrepräsentiert - sogar in starken Zara-Märkten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

13:01 Inditex Buy UBS AG
08:11 Inditex Outperform RBC Capital Markets
04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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