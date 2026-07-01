Inditex Aktie
Marktkap. 167,47 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Aufgrund der Diversifizierung und operativen Flexibilität dürfte der Bekleidungskonzern seinen strukturellen Wachstumskurs in dem fragmentierten Markt fortsetzen können, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb betrachte er die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 18:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,80 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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