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Inditex Aktie

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Marktkap. 167,47 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
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RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:31 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,54 EUR -0,38 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Aufgrund der Diversifizierung und operativen Flexibilität dürfte der Bekleidungskonzern seinen strukturellen Wachstumskurs in dem fragmentierten Markt fortsetzen können, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb betrachte er die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 18:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,80 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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