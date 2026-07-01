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Ryanair Outperform

09:26 Uhr
Ryanair Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:31 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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