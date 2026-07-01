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Intel Aktie

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Intel Sector Perform

16:56 Uhr
Intel Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
91,03 EUR 6,00 EUR 7,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die aktuelle Nachfrage-Situation stütze einen Umsatzanstieg, der etwa fünf Prozent über den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies paare sich wohl mit Luft nach oben, was die Bruttomarge betreffe. In der Summe erwartet der Experte ein solides Quartal mit einer Server-Prozessornachfrage, die das Angebot übertreffe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Sector Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 103,09		 Abst. Kursziel*:
-22,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 103,82		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,94%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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