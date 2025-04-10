DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.378 +0,8%Top 10 Crypto 14,88 -2,1%Nas 23.231 +1,3%Bitcoin 94.566 -0,2%Euro 1,1628 +0,1%Öl 66,61 +1,0%Gold 4.134 +0,2%
Intel Aktie

Marktkap. 148,5 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
DZ BANK

Intel Verkaufen

16:51 Uhr
Intel Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Ingo Wermann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Hoffnungsschimmer. Der Chipkonzern habe in einem turbulenten dritten Quartal vor allem von der hohen Nachfrage nach PC-Chips und Kostensenkungen profitiert. Er erhöhte daraufhin seine Umsatz- und Gewinnschätzungen, während er seine Annahmen für die Sachinvestitionen deutlich kürzte. Historisch betrachtet sei die Aktie aber sehr hoch bewertet./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:36 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 38,82		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 38,25		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 30,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

