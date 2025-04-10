Intel Aktie
Marktkap. 148,5 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 25 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Ingo Wermann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Hoffnungsschimmer. Der Chipkonzern habe in einem turbulenten dritten Quartal vor allem von der hohen Nachfrage nach PC-Chips und Kostensenkungen profitiert. Er erhöhte daraufhin seine Umsatz- und Gewinnschätzungen, während er seine Annahmen für die Sachinvestitionen deutlich kürzte. Historisch betrachtet sei die Aktie aber sehr hoch bewertet./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:36 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Verkaufen
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 38,82
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 38,25
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 30,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|16:51
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|11:36
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|16:51
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|11:36
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:51
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|11:36
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research