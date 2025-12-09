DAX24.138 +0,4%Est505.722 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -0,8%Nas23.511 -0,2%Bitcoin77.613 -0,3%Euro1,1628 -0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.200 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow leicht im Plus -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

MÄRKTE USA/Wall Street weiterhin im Haltemodus

09.12.25 14:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexander & Baldwin Inc.
17,20 EUR 4,40 EUR 34,38%
Charts|News|Analysen
Alphabet A (ex Google)
269,10 EUR 0,50 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
190,94 EUR 1,88 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ares Management Corporation Registered Shs
149,26 EUR 8,96 EUR 6,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
341,90 EUR -3,05 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
34,73 EUR -0,17 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,06 EUR -0,94 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
189,38 EUR 0,22 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Situation an der Wall Street am Dienstag ist praktisch die gleiche wie am Vortag: Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank herrscht weiterhin große Zurückhaltung. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent mit einer Zinssenkung, doch immer stärker rückt der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. Im Handel wird über eine Pause oder gar Ende des Zinssenkungszyklus nach Mittwoch spekuliert.

Wer­bung

"Die Märkte erwarten eine falkenhafte Zinssenkung - eine Zinssenkung gepaart mit der Ankündigung, dass die Fed möglicherweise weitere Lockerungen aufschiebt, um sicherzustellen, dass die Inflation nicht wieder ansteigt", heißt es bei Peak Trading Research. "Alle Augen richten sich auf die Fed-Sitzung am Mittwoch, bei der eine Zinssenkung fest eingeplant ist - die eigentliche Frage ist aber, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht, wobei eine Pause der wahrscheinlichste nächste Schritt sein wird", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Einen Fingerzeig über den künftigen Zinspfad könnte die Verfassung des Arbeitsmarktes liefern, im frühen Geschäft werden die neu geschaffenen Stellen (Jolts) für September und Oktober veröffentlicht.

Auch die im Wochenverlauf noch anstehenden Geschäftsausweise von Software-Entwickler Oracle und Halbleiterhersteller Broadcom werden als Hemmschuh für Börsenakitivität genannt. Denn die Zahlenvorlagen könnten Hinweise auf die Geschäftsentwicklung im KI-Sektor liefern. Anleger suchten weiterhin nach jeder Rechtfertigung der aktuell hohen Bewertungen im Sektor, heißt es.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen mindestens am langen Ende nicht mehr, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 1 Basispunkt auf 4,16 Prozent. Die Erwartung eines falkenhaften Ausblicks durch die Fed hatte zuletzt die Marktzinsen nach oben getrieben. Der Dollar stagniert, könnte aber laut ING mit starken Jolts-Daten am Nachmittag zulegen.

Wer­bung

Der feste Glaube an eine Zinssenkung zur Wochenmitte stützt den Goldpreis (+0,2%) leicht - auch die nicht weiter anziehenden Rentenrenditen liefern Unterstützung. Die Erdölpreise zeigen sich behauptet und stabilisieren sich damit vom Preisverfall des Vortages. Da kurzfristig nicht mit einem Frieden in der Ukraine zu rechnen ist, dürfte Rohöl kurzfristig aber kaum deutlicher fallen, heißt es im Handel mit Blick auf das Fortbestehen westlicher Sanktionen gegen die russische Erdölwirtschaft.

Unter den Einzelaktien geben Alphabet vorbörslich um 0,5 Prozent nach. Die Europäische Union hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Technologie-Unternehmen eingeleitet. Der Gesellschaft droht im Extremfall eine Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Nvidia ziehen um 0,8 Prozent an. US-Präsident Donald Trump plant, Nvidia die Lieferung eines technisch anspruchsvolleren KI-Chips nach China zu gestatten. Advanced Micro Devices (+0,5%) und Intel (+0,6%) dürfen auf ähnliche Erleichterungen hoffen.

Wer­bung

Ares Management springen um 7,7 Prozent nach oben, die Titel des Kreditanbieters steigt im den breiten Börsenindex S&P-500 auf. Toll Brothers verlieren 5,8 Prozent, das Hausbauer verfehlte im vierten Quartal die Markterwartungen. Der Immobilenentwickler Alexander & Baldwin wird übernommen und von der Börse genommen und, der Kurs schießt um 38,2 Prozent empor.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,1630 -0,1% 1,1636 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 182,00 +0,3% 181,42 181,16 +11,4%

EUR/CHF 0,9383 -0,1% 0,9389 0,9389 +0,1%

EUR/GBP 0,8737 +0,0% 0,8735 0,8729 +5,6%

USD/JPY 156,50 +0,4% 155,92 155,84 -0,9%

GBP/USD 1,3311 -0,1% 1,3320 1,3316 +6,5%

USD/CNY 7,0754 -0,1% 7,0802 7,0807 -1,8%

USD/CNH 7,0637 -0,1% 7,0708 7,0725 -3,6%

AUS/USD 0,6633 +0,2% 0,6621 0,6620 +7,1%

Bitcoin/USD 90.728,55 -0,1% 90.857,15 90.077,65 -4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,92 58,88 +0,1% 0,04 -18,3%

Brent/ICE 62,52 62,49 +0,0% 0,03 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.197,65 4.188,70 +0,2% 8,95 +59,7%

Silber 58,58 58,16 +0,7% 0,41 +101,4%

Platin 1.415,20 1.419,30 -0,3% -4,10 +61,7%

Kupfer 5,29 5,36 -1,4% -0,07 +28,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

====

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 08:44 ET (13:44 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alexander Baldwin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alexander Baldwin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
13:56NVIDIA BuyUBS AG
11:16NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:56NVIDIA BuyUBS AG
11:16NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen