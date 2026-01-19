Aktien Schweiz gehen leichter aus orientierungslosem Handel

DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.564 +0,6%Bitcoin76.576 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,89 +2,3%Gold4.979 +0,9%
23.01.26 17:38 Uhr
Amrize
42,96 CHF -0,07 CHF -0,16%
BB Biotech AG
49,50 CHF 0,15 CHF 0,30%
Holcim AG
78,00 CHF -1,90 CHF -2,38%
Kühne + Nagel International AG (KN)
179,95 CHF -3,70 CHF -2,01%
Mikron AG (Mikron Technology)
17,36 CHF -2,58 CHF -12,94%
Nestlé SA (Nestle)
72,47 CHF -0,72 CHF -0,98%
Novartis AG
115,64 CHF 0,54 CHF 0,47%
Roche AG (Genussschein)
348,10 CHF 0,20 CHF 0,06%
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus beendet. Händler sprachen von einem orientierungslosen Geschäft. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos und dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump beim Thema Grönland und Zusatzzöllen sei der Markt auf Richtungssuche, hieß es. "Das große, übergeordnete Thema ist jetzt erstmal weg", erläuterte ein Marktteilnehmer. Vor dem Wochenende, das unliebsame Überraschungen bringen könnte, dürften viele Anleger trotzdem vorsichtshalber Gewinne mitgenommen haben, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 13.147 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf- gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,83 (Vortag: 18,43) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Die Verluste zogen sich durch alle Sektoren. Die am Donnerstag gut gelaufenen Titel von Holcim und Kühne + Nagel verbilligten sich nun um 2,4 und 2 Prozent. Im Fall von Holcim drückte die Abstufung der Aktie durch Goldman Sachs auf Neutral den Kurs.

Auch die SMI-Schwergewichte blieben nicht verschont. Nestle verloren1 Prozent. Die Titel des Nahrungsmittelherstellers werden schon seit mehr als zwei Wochen von einer Rückrufaktion belastet. Dabei geht es um Babynahrung, die potenziell mit dem Toxin Cereulid verunreinigt sein könnte. Novartis (+0,5%) und Roche (+0,1%) hielten sich besser als der Markt.

In der zweiten Reihe gewannen BB Biotech 0,3 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft hatte vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und das Jahr 2025 vorgelegt. Die vollständigen Zahlen sollen aber erst am 20. Februar veröffentlicht werden.

Mikron sackten dagegen nach Bekanntgabe vorläufiger Umsatzzahlen um 12,9 Prozent ab. Während das Geschäftssegment Automation ein nach Unternehmensangaben solides Wachstum zeigte, verzeichnete das Segment Machining Solutions Rückgänge in einem "wirtschaftlich herausfordernden Umfeld".

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

